Часть Киева осталась без света после утренней ракетной атаки
В среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки в Киеве пропал свет у части потербителей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в результате ракетной атаки обломками повреждены две высоковольтные линии.
"Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - заявил мэр.
В Укрэнерго сообщили, что из-за повреждений в распределительных сетях есть отключение потребителей в Киеве.
"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных" - сообщил Укрэнерго.
Магистральные сети работают в нормальном режиме.
По данным Минэнерго, в Киеве без света остались 19,4 тысячи абонентов в Днепровском и Деснянском районах.
Без света остались и учреждения здравоохранения. В результате обстрелов отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Запитать потребителей планируют в течение трех часов.
Также Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.
Напомним, что утром РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.
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