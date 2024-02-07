В среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки в Киеве пропал свет у части потербителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате ракетной атаки обломками повреждены две высоковольтные линии.

"Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - заявил мэр.

В Укрэнерго сообщили, что из-за повреждений в распределительных сетях есть отключение потребителей в Киеве.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных" - сообщил Укрэнерго.

Магистральные сети работают в нормальном режиме.

По данным Минэнерго, в Киеве без света остались 19,4 тысячи абонентов в Днепровском и Деснянском районах.

Без света остались и учреждения здравоохранения. В результате обстрелов отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Запитать потребителей планируют в течение трех часов.

Также Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.

Напомним, что утром РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

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