На оккупированной россиянами Запорожской АЭС наблюдается нехватка персонала с лицензиями. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует завтра прибыть на станцию и на встрече с россиянами обсудить этот вопрос.

Об этом сообщил сам Гросси на брифинге в Министерстве энергетики в Киеве.

"Вопрос номер один - это лицензированный персонал ЗАЭС... Вопрос наличия достаточного количества украинского персонала мы уже давно поднимаем. По сравнению с нормальным количеством специалистов, которое должно быть на станции, - а это более 10 тысяч - мы наблюдаем ее существенное сокращение, где-то наполовину" , – сказал он.

К тому же он обеспокоен, что РФ не допускает к станции специалистов с проукраинской позицией.

"Завтра во время моего визита это будет одним из главных вопросов, которые я задам нынешнему руководству станции: как они планируют обеспечить эти должности, какими людьми, потому что это технический персонал, выполнявший определенные, очень важные функции", - пояснил Гросси.

Глава Минэнерго Герман Галущенко со своей стороны добавил, что речь идет о примерно 400 высококвалифицированных и лицензированных сотрудниках, которых россияне не допускают к работе.

"Мы действительно этот вопрос сегодня обсуждали. Это 400 работников, которых нельзя просто снять с рабочих мест. Очевидно, что те, кем россияне будут их заменять, не будут иметь лицензии, и это, безусловно, повлияет на работу и, соответственно, на ядерную и радиационную безопасность соответственно и вообще на функционирование этого объекта", – отметил министр.

Напомним, что во время прошлого визита представителей МАГАТЭ россияне не разрешили им осмотреть все залы реакторов Запорожской АЭС.

В ноябре сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла связь с основной линией электропередачи.