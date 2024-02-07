ВСУ сбили 29 ракет из 44 во время утренней воздушной атаки. Сводка
ВСУ сегодня утром сбили 29 ракет из 44 и 15 дронов из 20.
Об этом сообщают Воздушные силы.
В общей сложности силы РФ применили 64 средства воздушного нападения:
- 20 "Шахедов";
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС;
- 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;
-3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море;
- 3 баллистических ракеты "Искандер-М";
- 5 зенитных управляемых ракет С-300.
В результате средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушные цели:
- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 15 "Шахедов".
Таким образом не удалось сбить:
- 3 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;
- 4 крылатые ракеты Х-22;
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 5 зенитных управляемых ракет С-300.
Напомним, что ПВО Киева отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.
Также мы сообщали, что в Киеве сообщают об 11 пострадавших после ракетного удара.
А в Николаеве после ракетной атаки РФ повреждены больше 20 домов, есть погибшие.
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