ВСУ сегодня утром сбили 29 ракет из 44 и 15 дронов из 20.

Об этом сообщают Воздушные силы.

В общей сложности силы РФ применили 64 средства воздушного нападения:

- 20 "Шахедов";

- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС;

- 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

-3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море;

- 3 баллистических ракеты "Искандер-М";

- 5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушные цели:

- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

- 3 крылатые ракеты "Калибр";

- 15 "Шахедов".

Таким образом не удалось сбить:

- 3 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

- 4 крылатые ракеты Х-22;

- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";

- 5 зенитных управляемых ракет С-300.

Напомним, что ПВО Киева отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.

Также мы сообщали, что в Киеве сообщают об 11 пострадавших после ракетного удара.

А в Николаеве после ракетной атаки РФ повреждены больше 20 домов, есть погибшие.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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