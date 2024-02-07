В Киеве сообщают об 11 пострадавших после ракетного удара
Утром 7 февраля в результате массированной ракетной атаки РФ в Киеве пострадали минимум 11 человек.
Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.
В результате очередной атаки РФ в Киеве обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе. Также падение обломков и повреждение автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.
Предварительно известно о трех госпитализированных, остальным медики оказали помощь на месте.
В настоящее время на местах работают наряды полиции, ГСЧС, медики, информация обновляется.
Напомним, что 7 февраля РФ осуществила очередной массированный ракетный удар.
В Киеве в Голосеевском районе после ракетной атаки горит многоквартирный дом.
Сегодня ПВО в Киеве отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.
Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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