Утром 7 февраля в результате массированной ракетной атаки РФ в Киеве пострадали минимум 11 человек.

Об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

В результате очередной атаки РФ в Киеве обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе. Также падение обломков и повреждение автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Предварительно известно о трех госпитализированных, остальным медики оказали помощь на месте.

В настоящее время на местах работают наряды полиции, ГСЧС, медики, информация обновляется.

Напомним, что 7 февраля РФ осуществила очередной массированный ракетный удар.

В Киеве в Голосеевском районе после ракетной атаки горит многоквартирный дом.

Сегодня ПВО в Киеве отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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