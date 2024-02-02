Опубликовано традиционное вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО, однако не уточнил, какие именно.

Прокомментировал заседание Ставки, посвященное ситуации на фронте, фортификации, производству снарядов и дронов. Сообщил, что в Авдеевке "особенно сложно".

Рассказал о телефонном разговоре с президентом Казахстана, поблагодарил его за гуманитарную помощь.

Сообщил о встречах с главами МИД Канады и Мальты.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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