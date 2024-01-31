Опубликовано традиционное вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского от 31 января:

Прокомментировал очередной обмен пленными, пообещал освободить всех, кто остается в плену.

Рассказал о подготовке к завтрашнему заседанию Совета ЕС на уровне глав государств, напомнил о его важности для Украины.

Заявил, что нынешней зимой энергетическую систему страны удалось сохранить, хотя РФ еще будет пытаться ее разрушить.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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