Сегодня, 31 января, в Украину удалось вернуть 207 военнопленных. Это второй большой обмен после длительного перерыва.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - написал он.

Также Зеленский записал видеообращение по поводу обмена пленными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что среди 207 возвращенных домой украинцев есть рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.

Многие обороняли Мариуполь, были на "Азовстале" и на острове Змеиный, воевали на Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

При этом украинских пленных из предыдущего списка на обмен, который не состоялся из-за крушения Ил-76, сегодня в Украину не вернули, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, последний крупный обмен был запланирован на 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 в Белгородской области.

Ранее в ГУР Минобороны подтвердили, что обмен пленными готовился.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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