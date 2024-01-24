Украина планирует открыть третий лагерь для военнопленных.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает Укринформ.

"У нас сейчас создано два, и сейчас открывается третье отдельное специализированное место содержания военнопленных", - сказал Юрий Таранюк во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины.

Ранее в Винницкой области исправительную колонию перепрофилируют в лагерь для российских военнопленных.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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