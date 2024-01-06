Долгий перерыв между обменами украинскими и российскими военнопленными возник из-за возвращения из Турции командиров "Азова" и 36-й бригады морской пехоты, попавших в плен в Мариуполе.

Такую версию выдвинул бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире Youtube-канала "Живой гвоздь" 5 января.

По его словам, обмену, состоявшемуся 3 января 2024 года, предшествовали "два с половиной месяца переговоров".

"Это довольно тяжелая история, потому что начиная с 7 августа 2023 года (даты предыдущего обмена - Ред.) не было ни одного обмена в ответ на то, что в июле руководители "Азова", которые должны были по решению Зеленского до конца конфликта находиться в Турции, вернулись в Украину. Не только вернулись, но и заявили о том, что вернутся на фронт и даже были на фронте", - заявил Венедиктов.

Он утверждает, что "Путин возмущался, что были нарушены договоренности на уровне президент-президент".

"[Договоренность] не напрямую, но заявление Зеленского (относительно пребывания украинских командиров в Стамбуле до конца войны - Ред.)", - отметил Венедиктов.

По его словам, российская сторона не видела "гарантий, что те, кто будут обменены, не вернутся на фронт", поэтому, по мнению Венедиктова, пауза и затянулась.

Однако "есть люди, которые упорно работали и вокруг Путина, и вокруг Зеленского, и будут продолжать работать".

"Но это (организация обмена - Ред.) требует большой деликатности", - говорит Венедиктов.

Отрицательно влияет на процесс, по его словам, и "нулевое доверие" между Украиной и Россией.

Как утверждает экс-главред "Эха Москвы", содействовали обмену 3 января прежде всего Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), выступившие в роли посредника. С российской стороны неформальным переговорщиком с ОАЭ был депутат Государственной Думы от Чечни Шамсаил Саралиев ("Единая Россия").

Со стороны государств - это уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, а также украинские и российские военные.

"Занимаются этим и отдельные частные лица, у которых есть контакты - типа Романа Абрамовича и еще несколько человек", - говорит Венедиктов.

Как он утверждает, "по неточным подсчетам", общее количество военнопленных с обеих сторон сегодня насчитывает около 5000 человек. По словам Венедиктова, до обмена 3 января в Россию вернулись почти 2500 военнопленных с начала полноценного военного конфликта между странами.

Ранее Зеленский рассказал, что пауза после предыдущего обмена была длинной, но все это время шли переговоры.

"Страна" публиковала поименный список тех, кого удалось вернуть Украине во время обмена.