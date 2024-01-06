Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его предложение к США отменить санкции против его семьи и лошадей в обмен на 20 украинских пленных - это "толстый троллинг".

Это заявление главы Чечни прозвучало после поднявшегося в российских пабликах скандала. Кадырова упрекнули в "торговле живым товаром" и решении своих вопросов за счет пленных, захваченных российской армией.

После этого Кадыров опубликовал второй пост, где дал понять, что не собирался всерьез проводить подобную сделку.

"Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков... Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", - заявил глава Чечни.

Он добавил, что "санкции не мешают нам жить"

Санкции США с осени 2022 года введены против матери Рамзана Кадырова. Отметим, что он уже требовал снять их, заявляя, что женщина занимается благотворительностью.

Напомним, что вчера Кадыров предложил Западу освободить 20 украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи, лошадей и самолетов.