Опубликован поимённый список освобождённых сегодня по обмену граждан Украины.

Напомним, это был 49-й обмен пленными с РФ, который стал самым большим за всё время полномасштабного российского вторжения - 230 украинских защитников вернулись домой.

Об успешном возвращении наших сограждан сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Фейсбуке.

В частности, среди вернувшихся на родину есть сержант Вадим Максименко, который был взят в плен 24 февраля 2022 года на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области в самом начале войны ы Украине.

Также по обмену освобождена женщина-морпех Галина Федишин, которая участвовала в боевых действиях на заводе Ильича и Азовстали во время обороны Мариуполя весной 2022-го, где и попала в плен.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему долго не было обмена пленными с Россией. По словам президента, всё это время шли переговоры.

Россияне говорят, что этот обмен произошёл "благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ".

Мы также сообщали, что украинским военнопленным в РФ передавали гуманитарные посылки и письма.