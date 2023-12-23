Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма - омбудсмен
В пятницу, 22 декабря, согласно совместным договоренностям с российской стороной на границе произошел обмен письмами и посылками для военнопленных обеих стран.
Об этом сообщает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.
Такая акция прошла впервые, в ней принимал участие Красный крест.
"Передача посылок и писем для наших Защитников и Защитниц была проведена при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста, которые осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены", - говорится в сообщении.
Кроме того, благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть домой четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина посодействовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.
Ранее мы писали, что в конце ноября омбудсмены Украины и России посетили по 119 пленных военнослужащих.
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