В пятницу, 22 декабря, согласно совместным договоренностям с российской стороной на границе произошел обмен письмами и посылками для военнопленных обеих стран.

Об этом сообщает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Такая акция прошла впервые, в ней принимал участие Красный крест.

"Передача посылок и писем для наших Защитников и Защитниц была проведена при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста, которые осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть домой четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина посодействовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.

Ранее мы писали, что в конце ноября омбудсмены Украины и России посетили по 119 пленных военнослужащих.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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