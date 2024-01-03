Шевченковский районный суд Киева приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского, известного как Палыч.

Об этом сообщает "Суспильне".

Куликовского признали виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданскими лицами, участии в "ДНР" и незаконном военизированном формировании. Но при этом суд счел его невиновным по статье о торговле людьми.

Суд дал Куликовскому максимальный срок, который просила прокуратура. При этом к нему еще будет применен "закон Савченко" и каждый день под стражей будет засчитываться за два дня отбытого наказания.

Адвокат журналиста Станислава Асеева, который был узником "Изоляции", в комментарии журналистам заявил, что апелляцию подавать не намерен.

Напомним, Куликовского задержали в конце 2021 года. При этом несколько лет назад, ещё до полномасштабного вторжения, он переехал в Украину. А в 2020 году в сюжете телеканала "1+1" его называли работавшим на украинские спецслужбы агентом.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, Куликовский до ареста два года легально жил в Украине. Эту информацию подтвердил Асеев. По его данным, Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами.