В среду, 10 ноября, Приморский суд Мариуполя избрал меру пресечения для руководителя так называемой тюрьмы "Изоляция" в неподконтрольном Донецке Дениса Куликовского, которого накануне задержали в Киеве. Куликовского отправили под стражу на 60 суток - до 7 января.

Об этом сообщает "Общественное".

Денису Куликовскому, по прозвищу "Палыч" объявили о подозрениях по нескольким статьям: торговля людьми, нарушение законов войны и создание террористической организации.

Суд избрал для Куликовского меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Подозреваемый заявил журналистам, что признает свою вену и сожалеет о содеянном.

Напомним, задержании в Киеве Дениса Куликовского, известного как "Палыч", 9 ноября 2021 года сообщил журналист Станислав Асеев. Станислав Асеев сам был пленником в "Изоляции" - так называемой тюрьмы, которую создали в неподконтрольном Киеву Донецке на базе бывшего арт-центра. По словам Асеева, заключенных в "Изоляции" подвергали пыткам.

Также сообщалось, что задержанного руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" в 2020-м журналисты называли работавшим на Киев агентом.