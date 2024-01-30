Опубликовано традиционное вечернее обращение президента Украины.

Основное в обращении Владимира Зеленского от 30 января:

Сообщил о совещании с Минстратегпромом по поводу отечественного производства вооружений, включая дальнобойные дроны.

Рассказал о телефонном разговоре с президентом Финляндии и встрече с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, судя по поступающей информации, все больше решают дроны. По данным издания Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон. Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя.

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