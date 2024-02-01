Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Прокомментировал решение ЕС выделить Украине 50 млрд евро на 4 года: это гарантия социальной стабильности в стране. Объяснил, что первые два транша по 18 млрд евро в год нужны больше двух последних.

Рассказал о 207 освобожденных вчера пленных. Им предоставляется помощь.

Сообщил о переговорах с Германией по поводу соглашения о гарантиях безопасности.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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