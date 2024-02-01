Евросоюз на саммите утвердил выделение 50 миллиардов евро помощи Украине.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Напомним, бюджет Украины на этот год верстался из расчета того, что международные партнеры предоставят 37 млрд долларов.

При этом до сих пор нет решения Конгресса США о выделении денег.

По данным The Guardian, пакет был принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал первую попытку выделить деньги.

По данным газеты, лидеры Евросоюза согласились на два компромисса.

Первый - через два года Еврокомиссия проведет "обзор расходов". И по этому поводу будет отдельное голосование.

То есть, в конце 2025 года финансирование для Украины могут пересмотреть.

Второй - была принята "дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права".

Речь о претензиях к Венгрии, выдвинутых Европой еще в 2020 году. The Guardian пишет, что лидеры ЕС теперь согласились отозвать эти претензии.

Они предусматривали приостановку финансирования государства-члена Евросоюза, который не исполняет нормы блока, связанные с судебной системой.

Под этим предлогом Европа замораживала финансирование для Венгрии и Польши.

То есть, фактически, Орбан обменял свой голос за пакет помощи Украине, на размораживание европейских денег для Венгрии.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что ЕС не обещал Венгрии выделить ни одного замороженного миллиарда евро из фондов ЕС, а соглашение включает лишь ежегодное обсуждение пакета помощи Украине и возможность его пересмотра через два года «в случае необходимости», но без права вето для Будапешта.

Официальной информации насчет этих условий пока нет.