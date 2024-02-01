Конгресс США, вероятно, разделит выделение помощи Украине и усиление южной границы.

Об этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) сообщил трем лидерам балтийских парламентов, передает The Hill со ссылкой на источник.

Джонсон сказал, что решение в конечном итоге будет зависеть от текста решения по границе, который будет предложен переговорщиками в Сенате.

Представитель Джонсона сообщил журналистам, что комментарии были сделаны в гипотетическом контексте.

Ранее Майк Джонсон говорил, что сенатская сделка по границе и Украине "будет мертва" по прибытию в Палату представителей.

Также в CNN писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине и оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент призывает республиканцев отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

Между тем Белый дом подтвердил, что республиканцы и демократы в Сенате приближаются к договоренностям о границе, на которые завязано финансирование Украины, и призвал Палату представителей "не становиться на пути".