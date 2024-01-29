Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине и оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

Об этом пишет CNN, говоря о тупике по вопросу границы, с которым увязаны новые средства для Киева.

"Учитывая власть сторонников Трампа в Палате представителей и давление, которое Трамп оказывает на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, практически невозможно увидеть путь к компромиссу через Конгресс. Это было бы ужасной новостью для Украины, поскольку иммиграционный пакет связан с просьбой президента США Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи Киеву для борьбы с вторжением России. Трамп также выступает против этой меры", - говорится в статье.

Кроме того, по данным журналистов, экс-президент призывает республиканцев отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

"Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим", - отметили источники.

Ранее газета Financial Times писала, что американская помощь Украине в этом году висит на волоске, поскольку Трамп пытается уничтожить сделку в Конгрессе, связывающую увеличение финансирования Украины с ужесточением контроля над иммиграцией.

Также сообщалось, что республиканцы могут затормозить выделение денег Украине вплоть до выборов в США.

Между тем президент Владимир Зеленский уже заявил, что Европа не справится с поддержкой Украины без помощи США.