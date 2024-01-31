Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находясь с визитом в Киеве, не смогла ответить на вопрос, есть ли у Вашингтона план "Б" на случай, если Конгресс не одобрит пакет помощи для Украины.

Вопрос прозвучал во время краткого брифинга чиновницы на Софийской площади.

Журналист спросила Нуланд, получит ли Украина помощь от США и существует ли в американского руководства "план Б".

"Американцы понимают и восхищаются теми невероятными результатами, которых Украина уже достигла в борьбе с агрессией России. И они также понимают, что случится, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и преуспевать. Я абсолютно уверена, что понимание этого повлияет на результаты голосования Конгресса по требованию президента Байдена", – ушла от ответа замгоссекретаря США.

Сегодня Нуланд находилась с визитом в Киеве.

Напомним, в начале января Конгресс США с трудом достиг соглашения о дальнейшем финансировании правительства.

Однако помощь Украине законодатели никак утвердить не могут, все время называя новые сроки ее рассмотрения.