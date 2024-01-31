Украина и США подписали меморандум о контроле за использованием международной помощи, предоставленной украинской стороне.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Во время встречи с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем министр обороны Рустем Умеров отметил, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

Цель меморандума – усиление сотрудничества в сфере контроля над использованием международной помощи.

Также он предусматривает:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, предоставляемой США;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в рамках полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

С украинской стороны документ подписал главный инспектор Минобороны адмирал Игорь Воронченко, с американской – Сторч.

Напомним, 29 января в Украину приехали три генеральных инспектора: от Минобороны США, Госдепартамента и USAID.

Ранее мы писали, что инспектор Пентагона возглавил группу надзора над поставками американской военной помощи Украине.