В Киев приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Об этом 31 января сообщает посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Приветствую с возвращением в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине", - написала посол США в Украине.

Напомним, что накануне приезжали три генеральных инспектора: от Минобороны США, Госдепартамента и USAID.

Перед этим приезжала специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер, чтоб обсудить с представителями украинской власти назначение главой Счетной палаты Ольги Пищанской, которая считается близкой к семье президента Владимира Зеленского.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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