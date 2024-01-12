Специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер обсудила с представителями украинской власти назначение на этой неделе главой Счетной палаты Ольги Пищанской, которая считается близкой к семье президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы говорили (на официальных встречах) о Счетной палате", – заявила спецпредставитель США, которая сегодня приехала в Киев.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 января назначила главой Счетной палаты Ольгу Пищанскую, не дожидаясь завершения реформы этого органа и вопреки предостережениям США и других членов G7, что позволило избежать проверок этой кандидатуры.

Пенни Прицкер заявила о важности таких проверок.

"Мы говорили с украинскими должностными лицами о важности не только принимать законы, и не только назначать людей на должности, но также обеспечивать достаточную процедуру проверки, "скрининг" кандидатов, чтобы и украинцы, и не только украинцы имели доверие к тому надзору, который осуществляют украинские институции", – заявила она.

Представитель правительства США добавила, что Соединенные Штаты "не будут молчать" в случае других назначений без проверки.

Напомним, по данным СМИ, сестра Ольги Пищанской являлась директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии.

Как мы писали, 5 сентября в парламенте прошло голосование об увольнении Пищанской с должности главы Антимонопольного комитета. Увольнение поддержали 306 депутатов, против не было ни одного голоса, воздержались три человека.