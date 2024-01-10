В среду, 10 января, Верховная Рада назначила бывшую главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую председателем Счетной палаты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За проголосовали 252 депутатов.

"Ольга Пищанская недавно возглавляла Антимонопольный комитет, а ее сестра Светлана Пищанская является близкой к семье Зеленских, и была директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии", - написал Гончаренко.

Напомним, 5 сентября в парламенте прошло голосование об увольнении Ольги Пищанской с должности главы АМКУ. Увольнение поддержали 306 депутатов, против не было ни одного голоса, воздержались три человека.

А 6 сентября депутаты Верховной рады поддержали кандидатуру экс-главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил предложение Кабинета министров назначить новых глав Донецкой и Ровенской ОВА.

Донецкую обладминистрацию возглавил Вадим Филашкин. А Ровенскую - Александр Коваль.