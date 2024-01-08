Конгресс США достиг соглашения о дальнейшем финансировании правительства. По заявлению президента Джо Байдена, утверждены ключевые параметры бюджета.

Об этом пишет The Washington Post.

Как говорится в заявлении спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, бюджет правительства был согласован на уровне почти 1,6 триллионов долларов, включая 886 миллиардов долларов на расходы, связанные с обороной.

Теперь Конгрессу предстоит успеть согласовать конкретные статьи расходов до 20 января - даты возможного шатдауна (прекращения финансирования правительства).

Напомним, бюджетный кризис в США длится с сентября из-за разногласий Белого дома и республиканцев.

Одной из составляющих этого конфликта является помощь Украине, по поводу которой также пока нет понимания. Сегодня республиканцы заявили, что ждут от президента США Джо Байдена не только компромисса по границе с Мексикой, но и чёткого ответа на вопрос, какова дальнейшая стратегия Соединенных Штатов по Украине.

Ранее главный конкурент Трампа от республиканцев Десантис раскритиковал Белый дом за политику по Украине. По его словам, президент США Джо Байден не может объяснить цель поддержки Украины.