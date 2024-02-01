Пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана. Лидеры Евросоюза на них согласились.

Об этом пишет The Guardian.

Первый - через два года Еврокомиссия проведет "обзор расходов". И по этому поводу будет отдельное голосование.

То есть, в конце 2025 года финансирование для Украины могут пересмотреть.

Второй - была принята "дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права".

Речь о претензиях к Венгрии, выдвинутых Европой еще в 2020 году. The Guardian пишет, что лидеры ЕС теперь согласились отозвать эти претензии.

Они предусматривали приостановку финансирования государства-члена Евросоюза, который не исполняет нормы блока, связанные с судебной системой.

Под этим предлогом Европа замораживала финансирование для Венгрии и Польши.

То есть, фактически, Орбан обменял свой голос за пакет помощи Украине, на размораживание европейских денег для Венгрии.

Напомним, что 1 февраля на саммите Евросоюз утвердил 50 миллиардов евро помощи Украине.

Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год.

Напомним, бюджет Украины на этот год верстался из расчета того, что международные партнеры предоставят 37 млрд долларов.

При этом до сих пор нет решения Конгресса США о выделении денег и в США затруднились назвать "план Б" на этот случай.

Ранее в Белом доме допустили отказ Запада от помощи Украине, если Конгресс США так и не выделит деньги Киеву.