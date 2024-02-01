Поступление в госбюджет Украины 390 миллионов долларов от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, на утро 31 января вообще ни от кого помощи не поступало, но потом пришли деньги от Японии.

Как уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Токио в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства Украины.

При этом только 89,8 миллионов из этой суммы являются безвозмездной грантовой поддержкой, остальные 300 миллионов долларов - заём.

Напомним, что почти половина расходов бюджета Украины на 2024 год должна быть профинансирована за счет внешних источников. Однако до сих крупнейшие партнёры Киева - США и ЕС ещё так и не приняли решений о выделении дальнейшей помощи Украине.

Ранее стало известно, что Япония передаст Украине 37 миллионов долларов на системы обнаружения беспилотников.

Как мы сообщали, Украину посещала глава МИД Японии Йоко Камикава. Её визит прошёл накануне конференции, которую проведут в Токио 19 февраля. Темой мероприятия будет восстановление Украины после масштабных разрушений от российского вторжения.