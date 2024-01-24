26-летняя модель родом из Украины Каролина Шиино победила в конкурсе красоты "Мисс Япония".

Об этом сообщил журнал Tokyo Weekender.

Как пишет издание, женщина стала первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии. Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в семье местных жителей. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и вместе с дочкой, которой тогда было 5 лет, переехала в Нагою.

Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Страны восходящего солнца, но и самой старшей королевой красоты.

Каролина подала заявление на конкурс "Мисс Япония" после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы "создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности", так как всегда чувствовала, что не похожа на окружающих.

Получая корону, Каролина сказала, что все происходящее "похоже на сон".

"С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали", - поделилась она со зрителями.

Однако японкой ее признали далеко не все. В сети многие местные жители высказывают недовольство.

"Многие японцы, включая моих знакомых, недовольны выбором "Мисс Япония", - написала в соцсети X корреспондент газеты The Japan Times Магдалена Осуми.

"Эта особа, которую выбрали "Мисс Японией", вообще к Японии не имеет отношения. Она на 100% украинка. Поймите меня правильно, она очень красивая, но конкурс называется "Мисс Япония". Где тут японскость?"; "Если бы она была хотя бы наполовину японкой, то это, конечно, проблемой бы не было. Но этнически она на 0% японка и даже родилась не в Японии", - пишут другие пользователи.

В то время как одни считают, что победа Шиино является "знаком времени", другие категорически настаивают на том, что "Мисс Япония" должна выглядеть по-другому.

Когда в 2015 году представительницей Японии на конкурсе "Мисс Вселенная" стала Ариана Маямото, чьей матерью была японка, а отцом - афроамериканец, это тоже вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. 20-летняя Ариана получила немало критических замечаний со стороны тех, кто считал, что она "недостаточно похожа на японку". Но в жилах Каролины вообще нет ни капли японской крови.

В 2021 году мы писали, что конкурс красоты штата Невада впервые в истории выиграла трансгендерная женщина.

А летом в конкурсе "Мисс Нидерланды" впервые в истории победил мужчина-трансгендер.