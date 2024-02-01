Сегодня в Брюсселе начнется саммит ЕС, где обсудят выделение 50 миллиардов евро Украине.

В прошлый раз деньги заблокировала Венгрия. До сих пор неизвестно, как проголосует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня.

Будапешт хочет право вето на выделение помощи каждый год, Брюссель не согласен и предлагает другой вариант.

"Нам нужно соглашение" всех стран ЕС о помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед голосованием.

А премьер Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, выразил уверенность, что компромисс будет достигнут.

"26 стран очень четко понимают, что на кону, и мы можем продолжать. Я уверен в наших возможностях прийти к компромиссу с 27-ю странами", - сказал Александр Де Кроо.

Тем временем с ночи фермеры загромоздили дороги возле места проведения саммита тысячей тракторов, сообщает AFP.

В сети пишут, что полиция обеспечивает доступ в Европейский квартал.

Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз пригрозил лишить Венгрию права голоса и готовит удар по венгерской экономике в случае блокировки помощи Украине на новом саммите.