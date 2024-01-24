Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение об обязательствах по безопасности в соответствии с рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО в июле 2023 года.

Об этом Шольц сказал в Берлине на совместной со словацким премьер-министром Робертом Фицо пресс-конференции 24 января.

Канцлер ФРГ заявил, что активно общается с президентом Украины, и сообщил о своем сегодняшнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, в котором большое внимание уделили теме "партнерства в сфере безопасности".

"Я исхожу из того, что мы вскоре это финализуем… У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге завершающих переговоров", – сказал Шольц. Он пообещал объявить подробности, когда документ будет готов.

Ранее договор об обязательствах по безопасности с Украиной подписала Великобритания.

В документе есть пункт 7, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками".

После этого Зеленский сообщил, что уже назначены конкретные даты подписания новых договоров о гарантиях безопасности для Украины.