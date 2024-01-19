Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко написал колонку для британского журнала The Economist, в которой высказался о текущей ситуации в Украине.

Материал опубликован на сайте издания.

Главные тезисы статьи:

По мнению Литвиненко, целью президента РФ Владимира Путина в войне является уничтожение Сил обороны Украины и аннексия украинских территорий, провозглашенных политическим руководством Москвы "историческими русскими землями". А также создание политического образования, которое полностью зависит от Москвы в управлении теми украинскими землями, которые не могут быть аннексированы напрямую. Напав на Украину, Россия полагает, что она одновременно находится в состоянии войны с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего США, потерпят сокрушительное поражение в Украине (второе такое унижение всего за несколько лет после беспорядочного ухода из Афганистана), то быстро потеряет глобальное влияние. Литвиненко пишет, что "за последние два года Москва создала коалицию, в которую входят Северная Корея и Иран, а также ряд менее явно активных участников с глобального юга, которые надеются извлечь выгоду из растущей геополитической напряженности". По словам Литвиненко, подписанный Киевом и Лондоном, а также готовящиеся аналогичные договоры о безопасности с другими странами "постепенно переводит Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской земле".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин говорил о желании прекратить конфликт между Россией и Западом, но только на условиях Кремля, и подчеркнул, что Россия не будет сдавать свои позиции.