В Киеве уже четверо погибших и 19 пострадавших после утреннего ракетного удара РФ.

Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 11.37 в ГСЧС сообщили о четырех погибших и 19 пострадавших в Голосеевском районе Киева. Также сообщается, что из многоэтажного дома были эвакуированы 60 человек.

Пострадавшим на месте оказывают помощь медики и психологи.

Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в доме в Голосеевском районе Киева.

Напомним, что 7 февраля РФ осуществила очередной массированный ракетный удар.

Ранее в Киеве сообщали об 11 пострадавших после ракетного удара. В результате очередной атаки РФ в Киеве обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе. Также падение обломков и повреждение автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Владимир Зеленский сообщил, что во время ракетной атаки РФ 7 февраля под ударом было шесть регионов. Это Николаев, Киев, Харьковская область и Львовская область. Две области он решил не называть.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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