Во время ракетной атаки РФ 7 февраля в Киевской области обломки ракет упали в восьми населенных пунктах. Есть пострадавшие

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Повреждены 14 частных и 2 многоквартирных дома, хозпостройки, легковые авто.

"В одном из учебных заведений частично выбиты окна и секущиеся двери. В 2 многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах", - добавляют в КОВА, отмечая, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

По предварительной информации двое пострадавших.

Нацполиция публикует фото последствий сегодняшних прилетов в Киевской области.

Фото Нацполиции

Напомним, утром 7 февраля РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

В Киеве ПВО отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки. По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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