Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель начал утро в Киеве с похода в убежище из-за массированной ракетной атаки РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - написал дипломат в Х и опубликовал фото.

Напомним сегодня РФ запустила по Украине массированную ракетную атаку.

В Киеве ПВО отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки. По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города

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