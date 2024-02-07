Во время ракетной атаки РФ 7 февраля под ударом было шесть регионов.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Он пишет о последствиях прилетов в четырех из них:

- Николаев: десятки жилых домов разрушены, погиб один человек.

- Киев: пострадали более десяти человек, двое погибли. Под завалами могут быть люди.

- Харьковская область: двое пострадавших.



- Львовская область: спасатели работают на месте.



В Киеве ПВО отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки. По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания.

В свою очередь, Воздушные силы опубликовали детальный отчет и сообщили, что сбили 29 ракет из 44 во время утренней воздушной атаки. В общей сложности силы РФ применили 64 средства воздушного нападения.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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