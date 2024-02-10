Российские дроны ночью разбомбили больницу, морг и кафе в селе Великий Бурлук под Купянском.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 23:20 возле с. Большой Бурлук Купянского района в результате ударов беспилотников разрушено кафе. Горело помещение на первом и другом этаже. Без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Он добавил, что повреждения получили и бездействующие медучреждения, горел морг и хирургическое отделение.

Напомним, что в ночь на 10 февраля российские военные атаковали Украину "Шахедами". 23 из 31 было сбито Воздушными силами ВСУ. В Харькове после прилета загорелась АЗС, а после и частные дома. Есть погибшие.

Ранее беспилотники атаковали Змиевскую общину в Харьковской области. Пожары вспыхнули в здании гостиницы и на летней площадке ресторана. Сгорели три авто. Также повреждены частные дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

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