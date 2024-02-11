В ночь на 11 февраля в Днепропетровском районе сбили два вражеских беспилотника. Из-за падения обломков возник пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранения получил 39-летний мужчина, его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома.

Ночью также обстреляли три раза Никопольщину из тяжелой артиллерии

"Агрессор работал по Мировской и Марганецкой громадам. Повреждены два частных дома и газопровод. В районе без погибших и пострадавших", - заявил он.

Напомним, ночью Украина подверглась масштабной атаке "Шахедов". Силы ПВО сбили 40 из 45.

Также сегодня ночью российские военные атаковали Николаев "Шахедами". В результате попадания произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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