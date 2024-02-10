Украинская ПВО снизила количество сбитых "Шахедов" на треть по сравнению с предыдущими показателями. За последние два месяца доля уничтоженных БПЛА упала на 33%.

Об этом сообщает паблик UA War Infographics.

В декабре эффективность действий ПВО против беспилотников составляла около 90% и выше. Однако в январе результаты начали ухудшаться, и в начале февраля снизились до 60%.

Специалисты указывают на несколько причин снижения эффективности:

- изменение курса других БПЛА после сбития одного,

- дополнительная разведка российскими силами для определения местоположения украинской ПВО,

- появление "Шахедов" с реактивным двигателем, позволяющим им лететь быстрее (450—600 км/ч вместо 180—220 км/ч),

- использование тепловых ловушек на ракетах, сопровождающих БПЛА,

- ночная маскировка, включая окраску беспилотников в черный цвет или покрытие карбонатом.

Ранее в конце декабря Гуменюк сообщала, что РФ ночью использовала новую тактику запуска "Шахедов": их запускали над жилыми кварталами, где нет стационарной ПВО.

В России установили на "Шахеды" реактивные двигатели, увеличив их скорость в несколько раз. Раньше "Шахеды" могли разгоняться до 180-200 км/ч, то сейчас – до 450-600 км/ч.

Также во время одной из атак россияне использовали черные "Шахеды", покрытые карбоном.

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