В Днепре после ночного удара "Шахедов" прекратила работу тепловая электростанция ДТЭК.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция становила выработку электроэнергии", - сообщили в ДТЭК ночью

В сети публиковали момент прилета в Днепре.

В Днепре помимо электростанции "Шахеды" попали по объекту инфраструктуры, сообщили власти региона.

В областном центре, по словам начальника ОВА Сергея Лысака, сохраняются перебои со светом, однако энергетики "запитали уже почти все дома".

О том, что "все потребители Днепра со светом", сообщило и Минэнерго.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.