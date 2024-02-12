После вчерашнего блэкаута в Павлограде власти Днепропетровской области призвали жителей всегда иметь дома запас воды и еды, заряженные павербанки и свечи.

Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он призывает население быть всегда готовым к возможным отключениям электроэнергии из-за ударов РФ.

"Последние месяцы без тотальных отключений электроэнергии многим вселили веру в то, что проблем с электроснабжением уже не будет. Но мы имеем дело с коварным врагом. Последние события показывают, что нам всегда следует быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии", - написал глава Днепропетровского облсовета.

Напомним, "Шахеды" попали в подстанцию и повредили ее оборудование. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар. Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке – 10 тысяч абонентов без воды.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.