В Кабмине отреагировали на сообщения о возможном повышении тарифов на свет в два раза. Там сообщили, что в ближайший месяц это не произойдет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч. В целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения", - заявил премьер Шмыгаль.

Ранее премьер-министр сообщал, что тарифы на электроэнергию не будут повышать до конца апреля 2024 года. По его словам, действие ПСО на электричество было продлено. Для бытовых потребителей цена и далее будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Нынешнюю цену установили с 1 июня. Согласно постановлению Кабмина, она устанавливалась до 31 декабря.

Кабмин также принял решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики, в частности, путём пересмотра соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, что позволит "Укрэнерго" получить более 3 млн евро для оплаты услуг подрядчиков по обеспечению устойчивости энергосистемы Украины.

При этом в 2024-м году в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения.