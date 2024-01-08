Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.

Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.

Исключение действует только для зоны активных боевых действий.

"На оккупированных территориях плату за жилищно-коммунальные услуги начислять запрещено, начиная с даты оккупации", - говорится в постановлении.

Напомним, в августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Сообщалось, что мораторий вводится на период военного положения и шести месяцев после его отмены.

Перед этим Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

Однако осенью прошлого года США направили письмо Киеву, где содержалось требование повысить цены на газ и электроэнергию (точнее - привести их к "рыночном уровню"). Отмечалось, что Украина должна провести реформы, чтобы продолжить получать военную поддержку Вашингтона.

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