Кабмин отменил мораторий на отключение света украинцам за долги, но есть исключение
Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света и начисление пени украинцам за долги по коммуналке.
Соответствующее постановление было принято правительством 29 декабря.
Исключение действует только для зоны активных боевых действий.
"На оккупированных территориях плату за жилищно-коммунальные услуги начислять запрещено, начиная с даты оккупации", - говорится в постановлении.
Напомним, в августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Сообщалось, что мораторий вводится на период военного положения и шести месяцев после его отмены.
Перед этим Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.
Однако осенью прошлого года США направили письмо Киеву, где содержалось требование повысить цены на газ и электроэнергию (точнее - привести их к "рыночном уровню"). Отмечалось, что Украина должна провести реформы, чтобы продолжить получать военную поддержку Вашингтона.
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