Тарифы на электроэнергию для украинцев до конца апреля 2024 года повышать не будут.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время краткого интервью журналистам.

По его словам, действие ПСО на электричество было продлено. Для бытовых потребителей цена и далее будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Напомним, нынешнюю цену установили с 1 июня. Согласно постановлению Кабмина, она устанавливалась до 31 декабря.

Кабмин также принял решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики, в частности, путём пересмотра соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, что позволит "Укрэнерго" получить более 3 млн евро для оплаты услуг подрядчиков по обеспечению устойчивости энергосистемы Украины.

Ранее Минэнерго сообщило, что повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января не будет.

"<...> Минэнерго обращается к украинским журналистам быть придирчивыми и не искажать информацию, особенно в таких важных и чувствительных для населения вопросах, как повышение тарифов", - сказали в министерстве.

Тем не мнее, в 2024-м году в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения.

"С 1 января мы должны производить расчёты. Думаю, мы будем предлагать какие-нибудь решения. Шаг должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час", - заявил глава Нацкомиссии по тарифам Константин Ущаповский.