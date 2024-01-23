Из-за утренней ракетной атаки повреждены электросети в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом дефицита электричества нет.

"Потребление держится на высоком уровне, но дефицита не прогнозируется" - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове после удара разрушен подъезд жилого дома. Погибли две женщины.

В начале января глава "Укрэнерго" заявил, что коллапса в энергосистеме Украины не будет, даже если РФ воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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