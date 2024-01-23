В Днепропетровской и Харьковской области повреждены электросети после ракетной атаки
Из-за утренней ракетной атаки повреждены электросети в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
При этом дефицита электричества нет.
"Потребление держится на высоком уровне, но дефицита не прогнозируется" - говорится в сообщении.
Напомним, что в Харькове после удара разрушен подъезд жилого дома. Погибли две женщины.
В начале января глава "Укрэнерго" заявил, что коллапса в энергосистеме Украины не будет, даже если РФ воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.
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