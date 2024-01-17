Украинцев призвали экономить электроэнергию из-за дефицита генерации в энергосистеме Украины
Утром 17 января в энергосистеме Украины присутствует дефицит генерации в 5%.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Потребление света растет из-за похолодания. Украинцев призывают экономить электроэнергию.
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Напомним, что на прошлой неделе в "Укрэнерго" призывали украинцев снизить потребление электричества. В связи с резким похолоданием и началом рабочей недели фиксировалось увеличение потребления электроэнергии.
Ранее в Кабмине пообещали украинцам не повышать тарифы на электроэнергию до конца апреля 2024 года. Действие ПСО на электричество было продлено. Для бытовых потребителей цена и далее будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.
Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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