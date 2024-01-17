Утром 17 января в энергосистеме Украины присутствует дефицит генерации в 5%.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Потребление света растет из-за похолодания. Украинцев призывают экономить электроэнергию.

.

Напомним, что на прошлой неделе в "Укрэнерго" призывали украинцев снизить потребление электричества. В связи с резким похолоданием и началом рабочей недели фиксировалось увеличение потребления электроэнергии.

Ранее в Кабмине пообещали украинцам не повышать тарифы на электроэнергию до конца апреля 2024 года. Действие ПСО на электричество было продлено. Для бытовых потребителей цена и далее будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.