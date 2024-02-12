Ночью 12 февраля россияне выпустили по Украине 17 беспилотников "Шахед", управляемую авиационную ракету X-59 и зенитные ракеты С-300. Силы ПВО сбили 14 дронов и ракету X-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

Как информируют ВС ВСУ, беспилотники запускались из района Приморско-Ахтарск РФ, авиационная ракета - с оккупированных территорий Запорожской области. Ракеты С-300 атаковали Украину из Белгородской области РФ.

"В результате боевой работы уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как сообщили власти Днепропетровской области, ночью над Новомосковским районом Днепропетровской области уничтожили ракету. Над Павлоградским – шесть беспилотников.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала года силы ПВО сбили более 350 беспилотников "Шахед".

В то же время, по данным военных пабликов, украинская ПВО снизила количество сбитых "Шахедов" на треть по сравнению с предыдущими показателями. За последние два месяца доля уничтоженных БПЛА упала на 33%.

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