Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 11 февраля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о кадровых назначениях в ВСУ и докладах от военных, касающихся ситуации на фронте. Сообщил об отчетах МВД и ГСЧС о работе ПВО. "Только с прошлого вечера и до утра сегодняшнего дня удалось уничтожить сорок "Шахедов" – большинство из примененных Россией", - сказал Зеленский. Проинформировал, что с начала года силы ПВО сбили уже 359 беспилотников "Шахед" и заявил о работе над тем, чтобы как можно больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что украинская ПВО снизила количество сбитых "Шахедов" на треть по сравнению с предыдущими показателями. За последние два месяца доля уничтоженных БПЛА упала на 33%.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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