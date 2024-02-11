Зеленский назвал число "Шахедов", сбитых силами ПВО с начала года. Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 11 февраля.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о кадровых назначениях в ВСУ и докладах от военных, касающихся ситуации на фронте.
- Сообщил об отчетах МВД и ГСЧС о работе ПВО. "Только с прошлого вечера и до утра сегодняшнего дня удалось уничтожить сорок "Шахедов" – большинство из примененных Россией", - сказал Зеленский.
- Проинформировал, что с начала года силы ПВО сбили уже 359 беспилотников "Шахед" и заявил о работе над тем, чтобы как можно больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ.
Напомним, ранее эксперты сообщали, что украинская ПВО снизила количество сбитых "Шахедов" на треть по сравнению с предыдущими показателями. За последние два месяца доля уничтоженных БПЛА упала на 33%.
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