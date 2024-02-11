Президент Украины Владимир Зеленский произвел еще ряд перестановок в высшем командовании.

Об этом говорится в указе на сайте президента Украины.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, которые ранее возглавлял новый главком Сырский.

Командующим Объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева назначен Юрий Содоль.

Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского стал Игорь Скибюк.

Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.

Напомним, 8 февраля президент назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

На должность руководителя Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Вчера президент назначил заместителей главкома ВСУ и главы Генштаба. Заместителями Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации).

Заместителями Баргилевича стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава).

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