Президент Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 10 февраля, в котором объявил о новых кадровых назначениях в военной верхушке.

Зеленский сообщил, что заместителями главкома ВСУ Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации).

Кроме того, заместителями начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава).

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указы об изменения состава Ставки верховного главнокомандующего и состава Совета национальной безопасности и обороны.

Как мы писали, 8 февраля после увольнения Валерия Залужного Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ.

А вчера на должность руководителя Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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