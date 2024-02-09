Появилось традиционное вечернее обращение президента.

В нем Владимир Зеленский подтвердил, что на должность руководителя Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Также президент сообщил, что главкомандующий Александр Сырский уже определил кандидатуры своих заместителей, однако фамилии в обращении не прозвучали.

Еще в вечернем обращении Зеленский:

сообщил о совещании с премьером, на котором обсуждали вопросы конфискации российских активов;

рассказал о встрече с американскими конгрессменами, на которой он заявил законодателям, что Украине нужен пакет помощи, включая ЗРК "Пэтриот" и дальнобойные ракеты, бьющие на расстояние 300 км.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киев приехала двухпартийная делегация американских конгрессменов.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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